В Москве временно закрыли восемь станций на фиолетовой ветке метро

Восемь станций Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена от «Волгоградского проспекта» до «Котельников» временно закрылся с 6 по 10 апреля из-за строительства в зоне действующего метро Некрасовской линии. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

На время закрытия участка для удобства пассажиров организованы четыре бесплатных компенсационных автобусных маршрута. Помимо этого, действуют 14 бесплатных регулярных маршрутов наземного транспорта, а для городского транспорта обеспечен приоритетный проезд.

Кроме того, пассажиры смогут в районе закрытых станций воспользоваться железнодорожными платформами. Закрытые станции возобновят работу в обычном режиме 11 апреля в 05.30 мск.

Некрасовская линия (тринадцатая по счету) станет одной из самых длинных линий среди строящихся ныне в Москве. На участке длиной более 15 км расположатся восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская» «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Две из них станут пересадочными — «Нижегородская» с пересадкой на Большую кольцевую линию метро (БКЛ) и «Косино» — на «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки. Первый участок от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть в июне текущего года.