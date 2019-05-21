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ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
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Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число американцев

Последнюю серию финального сезона «Игры престолов» посмотрели рекордное для компании HBO количество зрителей из США — 19,3 млн человек, сообщает Business Insider со ссылкой на исследование компании Nielsen, заказанное HBO.

Исследование учитывало просмотры на всех платформах HBO, включая телеканалы, функцию HBO Go для владельцев платного телевидения, и сервис по подписке HBO Now. Согласно новому исследованию Nielsen, последний эпизод во время премьеры смотрели 13,6 млн американцев.

Последний рекорд поставила пятая серия «Игры престолов», однако там учитывалось общее количество зрителей — 18,4 млн человек.

В целом «Игра престолов» превзошла по просмотрам самый популярный сериал в истории HBO «Клан Сопрано». В 2002 году первую серию его четвертого сезона посмотрели 13,4 млн человек.

В среднем каждую серию восьмого сезона, согласно исследованию, посмотрели 44,2 млн зрителей — почти на десять млн больше, чем седьмой сезон.

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Показывать завершающие серии саги на телеканале HBO начали с 14 апреля.

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В России последний эпизод сериала, транслируемый «Амедиатекой», показали спустя полтора часа после премьеры. Компания извинилась перед зрителями. В Китае заключительную серию не показали из-за торговой войны с США.

Теги: «Игра престолов», HBO, исследование
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