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Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
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Бизнес ,  
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«Газпром нефть» отчиталась о росте добычи нефти почти на 5%

«Газпром нефть» в первом квартале 2019 года увеличила добычу нефти на 4,7% в годовом выражении. Об этом говорится в отчетности компании.

Добыча выросла до 23,2 млн т за счет ее увеличения на новых месторождениях компании — Новопортовском и Восточно-Мессояхском, а также благодаря росту доли «Газпрома» в «Арктикгазе». Чистая прибыль «Газпром нефти» составила 107,9 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 54,9%.

Отмечается, что объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и активах совместных предприятий в первом квартале 2019 года составил 10 млн т, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Кроме того, в первом квартале текущего года у «Газпрома» увеличились доходы от экспорта газа в годовом выражении на 10,7%, до $14,1 млрд. При этом отмечалось, что физический экспорт газа за этот период сократился на 0,4%, составив 61,5 млрд куб. м.

По итогам 2018 года «Газпром» зафиксировал рекордную чистую прибыль, относящуюся к акционерам, — она составила 1,456 трлн руб., что более чем вдвое (на 104%) превышает показатель предыдущего года (714,3 млрд руб.).

Теги: «Газпром нефть», добыча, финансовая отчетность
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