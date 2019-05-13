«Газпром» в первом квартале увеличил экспорт газа почти на 11%

В первом квартале 2019 года доходы «Газпрома» от экспорта газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,7%, до $14,1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

При этом физический экспорт газа за январь—март 2019 года сократился на 0,4%, составив 61,5 млрд куб. м. В частности, в марте экспорт по сравнению с прошлым годом снизился на 7,6% и составил 18,4 млрд куб. м. Таким образом доходы от экспорта газа конкретно за этот месяц снизились на 29,9%, до $3,7 млрд.

В конце апреля компания опубликовала годовую отчетность по МСФО, согласно которой 2018 год стал для «Газпрома» рекордно доходным — чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 1,456 трлн руб. и выросла по сравнению с 2017 годом (714,3 млрд руб.) на 104%. В компании такой рост объяснили увеличением выручки в том числе за счет продаж газа, средние цены на который в Европе и других странах в рублевом выражении выросли на 33%.