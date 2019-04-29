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Бизнес ,  
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«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
По итогам 2018 года прибыль компании, относящаяся к ее акционерам, составила 1,456 трлн против 714,3 млрд руб. годом ранее. Выручка «Газпрома» от продажи газа за год выросла почти на 1 трлн руб.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Газпром» завершил 2018 год с рекордной прибылью, следует из материалов компании. Согласно отчету, подготовленному в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в 2018 году чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к его акционерам, составила 1,456 трлн руб., что более чем вдвое (на 104%) превышает показатель предыдущего года (714,3 млрд руб.).

Столь резкое повышение прибыли произошло на фоне роста выручки компании. По итогам 2018 года выручка «Газпрома» от продаж выросла почти на 1,7 трлн руб., в том числе от продажи газа — на 963 млрд руб. За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.

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На росте общей выручки сказалось также увеличение средних цен на сырую нефть и газовый конденсат, за год выручка от их продажи выросла на 36%, или почти на 195 млрд руб.

В отчете подчеркивается также, что рост цен на нефть привел к увеличению платежей по налогу на добычу полезных ископаемых. Рост этих платежей назван одной из главных причин повышения операционных расходов компании, увеличившихся по сравнению с предыдущим годом на 484 млрд руб.

«Прошлый год действительно был для «Газпрома» крайне удачным — прежде всего, из-за роста средних цен реализации газа в Европе с $200 за тысячу кубов в 2017 году до $246 в 2018 году. Экспорт газа в Европе тоже оставался на рекордно высоком уровне. Это привело к росту выручки на 1,7 трлн руб. и, соответственно, к значительному росту чистой прибыли. 2019 год почти наверняка будет хуже: спотовые цены на газ в Европе упали ниже $200, что потянет средние цены реализации вниз, а объемы могут снизиться из-за конкуренции с американским СПГ», — заявил РБК старший директор рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: отчетность, ОАО "Газпром"
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