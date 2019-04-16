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Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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«Газпром нефть» начала разработку гигантского Ямбургского месторождения

«Газпром нефть» заключила долгосрочные рисковые операторские договоры с «дочками» «Газпрома», которые позволят компании приступить к освоению ачимовских залежей Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и нефтяных оторочек Песцового и Ен-Яхинского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом во вторник сообщила «Газпром нефть», передает корреспондент РБК.

Лицензиями на эти месторождения владеет «Газпром», Ямбургский проект — огромный по запасам, они составляют 1,3-3,5 млрд т нефти, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яколевв. По его словам, добыча на этом проекте может составить 5-20 млн т нефти в год. Для сравнения сейчас крупнейшее по добыче месторождение «Газпром нефти» — Южно-Приобское — дает 11,4 млн т нефти в год.

До конца года «Газпром нефть» планирует завершить ТЭО проекта, до конца 2020 года — выбрать схему транспортировки и принять окончательное инвестиционное решение. Для транспортировки нефти может быть построен новый морской терминал мощностью 5-30 млн т («Газпром нефть» уже построила арктический терминал «Ворота Арктики», с помощью которого поставляет на танкеры нефть с Новопортовского месторождения). Другой вариант — поставлять нефть в трубопроводную систему «Транснефти». Программа опытно-промышленных работ оценивается в 12,5 млрд руб.

Ачимовские отложения относятся к трудноизвлекаемым запасам, для их разработки«Газпром нефть» планирует обратиться за налоговыми льготами, рассказал Яковлев. По его словам, это может быть особый налоговый режим или участие в пилотных проектах НДД (новый налог на дополнительный доход, который взимается с финансового результата и частично заменяет НДПИ).

Яковлев не исключил, что в проекты по разработке ачимовских запасов на Ямале могут быть привлечены в том числе иностранные партнеры, например, немецкие, которые уже имеют опыт работы на ачиме в России. Но топ-менеджер отказался раскрывать названия потенциальных партнеров.

Опыт разработки ачимовских запасов в России есть, в частности, у немецкой Wintershall, давнего партнера «Газпрома». «Мы также, между прочим, в очень интенсивных переговорах с «Газпром нефтью», с которой сотрудничаем в научно-технологической сфере», — заявил гендиректор Wintershall Марио Мерен в интервью РБК, которое было опубликовано 3 апреля. РБК направил запрос в пресс-службу Wintershall.

Теги: «Газпром нефть», Ямал
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