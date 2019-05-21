В Екатеринбурге задержали вылет Sukhoi Superjet 100 из-за проверки

В Екатеринбурге задержали вылет самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейс задержан решением авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Им предоставлено горячее питание, прохладительные напитки», — отметили в пресс-службе. Cамолет должен был вылететь в 8:30 по местному времени (6:30 мск).

В пресс-службе авиакомпании «Ямал» ТАСС уточнили, что проверка не выявила неисправностей. Позднее тот же самолет выполнил рейс. Отмечается, что самолет должен был лететь в Ноябрьск. По данным «РИА Новости», рейс задержали на 4,5 часа.

5 мая в московском аэропорту Шереметьево во время экстренной посадки лайнер SSJ100 ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек.