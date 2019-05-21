Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников

Лукашенко потребовал от правительства не описывать свой героизм в решении проблемы с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о достигнутых результатах. Ранее Лукашенко оценивал ущерб в сотни миллионов долларов

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.

«Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время», — сказал Лукашенко на прошедшем в Минске совещании с министрами по актуальным вопросам, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, ему достаточно двух строчек о том, каких результатов удалось добиться за последнее время. «Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат», — сказал он.

Накануне стало известно, что Минск и Москва договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуацию с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Проект предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзита российской нефти. Лукашенко ранее оценивал сумму ущерба для белорусских предприятий от прокачки в сотни миллионов долларов. Он также говорил, что причиной случившегося стала «расхлябанность и разболтанность на территории России».