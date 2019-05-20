Украина вновь прекратила возобновившуюся было прокачку российской нефти

Прекращение поставок российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» вскоре после восстановления транзита в «Укртранснафте» объяснили необходимостью проведения дополнительных технологических операций

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Оператор украинской магистральной сети нефтепроводов «Укртранснафта» вновь прекратил прокачку российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». В сообщении на официальной странице компании в сети Facebook говорится, что транзит был остановлен 17 мая, а в полночь 20 мая его попытались возобновить, однако вновь прекратили после прокачки первой партии в размере 4 тыс. т.

«Нефтетранспортная компания Украины [...] приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. В то же время от [венгерской нефтяной] компании MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне», — говорится в сообщении «Укртранснафты».

В компании заявили, что прокачка по трубопроводу «Дружба» возобновится после подтверждения венгерской стороной готовности принимать нефть.

В середине апреля стало известно о загрязнении поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой, после чего европейские компании приостановили закупки российского сырья. 25 апреля была приостановлена прокачка российской нефти по проходящей через Украину ветке трубопровода «Дружба». 11 мая она была возобновлена, однако уже 17 мая «Укртранснафта» вновь приостановила транзит, сославшись на заявления венгерских и словацких партнеров о необходимости дополнительного времени для проведения подготовительных работ, связанных с приемом загрязненной нефти в собственные резервуарные парки.