МИД прокомментировал попытки помешать строительству «Северного потока-2»

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал попытки помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2» атакой на главные части европейской безопасности. Об этом он заявил на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Вене, передает «РИА Новости».

«Попытки не допустить завершения «Северного потока-2». Очень жаль, потому что фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности», — сказал Грушко.

Ранее глава Министерства энергетики США Рик Перри выразил надежду, что палата представителей и конгресс введут ограничения для компаний, работающих над строительством «Северного потока-2». Ранее в мае журнал Foreign Policy писал о существовании законопроекта о санкциях против строителей «Северного потока-2».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что строительство «Северного потока-2», которое планировалось завершить до конца 2019 года, может быть «незначительно» задержано.