Чеченский правозащитник Титиев попросил об условно-досрочном освобождении

Руководитель чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте «Мемориала».

Ходатайство, уточнили в правозащитным центре, в интересах осужденного в Шалинский городской суд передал его адвокат Петр Заикин. Просьбу, по информации пресс-службы, он подал еще 15 мая.

В ней защитник указал, что за время содержания под стражей дисциплинарных проступков Титиев не совершал. Напротив, подчеркнул адвокат, он строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, занимается спортом, много читает и соблюдает традиции ислама. В дальнейшем отбывании назначенного наказания, считает сторона защиты, Титиев не нуждается, потому что «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализует себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».

С учетом пребывания в СИЗО, напомнили в «Мемориале», глава чеченского отделения правозащитного центра отбыл уже треть срока — год и четыре месяца. К четырем годам колонии-поселения суд в Чечне приговорил его 18 марта. Титиева тогда признали виновным по делу о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).