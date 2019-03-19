Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить Титиева

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,37 -0,45 EUR Бирж. 72,98 -0,41 Brent 67,49 1,21% USD Нал. 65,09 64,01 EUR Нал. 73,83 72,64 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1342 0,0019 BTC/USD Бирж. 4 083,50 9,90 IMOEX 2 483,70 0,28% RTSI 1 213,35 1,39% DJIA 25 914,10 0,25% Nasdaq 7 714,48 0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,81%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,81%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 64,67 (-0,75) Quote, 18 мар, 13:53
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 73,36 (-0,71) Quote, 18 мар, 13:53
Помпео пошутил о решении работать до появления твита Трампа об увольнении Политика, 05:00 Президент Бразилии выразил надежду на помощь США в ситуации с Венесуэлой Политика, 04:50 Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить Титиева Политика, 04:22 В США затопило военную авиабазу с «самолетами судного дня» Общество, 04:04 СМИ узнали о планах «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» создать СП на Таймыре Бизнес, 03:55 МВД оценило число праздновавших присоединение Крыма москвичей Общество, 03:27 Рогозин предложил подстраховать партнеров в США в случае проблем Технологии и медиа, 03:04 В Калифорнии задержали бывшего президента Перу Политика, 03:03 Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего депутата Госдумы Общество, 02:29 Global Witness узнал об активах анонимных британских компаний на £56 млрд Бизнес, 02:22 Гендиректора Warner Bros. уволили после расследования о связи с актрисой Бизнес, 01:53 В Латвии заявили о невозможности Прибалтики соединять Россию и Запад Политика, 01:21 Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Путиным Политика, 01:07 Алдонин сообщил о реакции дочки Началовой на ее смерть Общество, 00:51
Политика ,  
0 
Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить Титиева

Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, которого приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщается на сайте ЕС.

«Мы считаем, что вынесение приговора Оюбу Титиеву напрямую связано с его правозащитной работой в «Мемориале», организации, которая постоянно подвергается запугиванию и преследованиям на Северном Кавказе и за его пределами», — говорится в заявлении.

Общество
В Совете Европы выразили тревогу по поводу приговора Титиеву

В ЕС добавили, что Титиев не получил справедливого судебного разбирательства. В союзе со ссылкой на отчет ОБСЕ отметили, что доказательства против правозащитника были сфабрикованы.

В Евросоюзе также добавили, что за убийство главы чеченского «Мемориала» Натальи Эстемировой в 2009 году так и не привлекли к ответственности ни одного человека.

Суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитника задержали 9 января 2018 года. Полицейские нашли под сиденьем его автомобиля пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны». При этом Титиев заявлял, что пакет ему подбросили, пока один из сотрудников правоохранительных органов проверял его документы.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявляла, что встревожена приговором. Она отмечала, что обвинения в адрес правозащитника с самого начала «не заслуживали доверия».

Теги: Евросоюз, «Мемориал», правозащитник
Материалы по теме
Суд приговорил чеченского правозащитника Оюба Титиева к 4 годам колонии
Общество
Глава грозненского «Мемориала» Титиев получил премию Вацлава Гавела
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter