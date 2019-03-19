Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить Титиева

Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, которого приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщается на сайте ЕС.

«Мы считаем, что вынесение приговора Оюбу Титиеву напрямую связано с его правозащитной работой в «Мемориале», организации, которая постоянно подвергается запугиванию и преследованиям на Северном Кавказе и за его пределами», — говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что Титиев не получил справедливого судебного разбирательства. В союзе со ссылкой на отчет ОБСЕ отметили, что доказательства против правозащитника были сфабрикованы.

В Евросоюзе также добавили, что за убийство главы чеченского «Мемориала» Натальи Эстемировой в 2009 году так и не привлекли к ответственности ни одного человека.