Чеченский правозащитник Титиев отказался обжаловать приговор суда

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, приговоренный к четырем годам тюрьмы за хранение наркотиков, не намерен обжаловать приговор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

«Он не признает своей вины, но так как суд сменил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести, у Оюба появится формальное основание просить об УДО уже в середине мае», — пояснил представитель «Мемориала».

В организации уточнили, что после освобождения Титиев планирует вернуться к правозащитной работе и более активно поддерживать свою семью.

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил главу чеченского отделения «Мемориала» к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. За него вступались Совет Европы, Госдеп и ФИФА.