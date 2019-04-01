Чеченский правозащитник Титиев отказался обжаловать приговор суда

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,35 -0,29 EUR Бирж. 73,46 -0,20 Brent 68,65 0,44% USD Нал. 65,88 64,97 EUR Нал. 74,00 73,04 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1246 0,0030 BTC/USD Бирж. 4 191,10 23,60 IMOEX 2 511,76 0,59% RTSI 1 210,88 1,07% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
В десятку лидеров выборов на Украине вошли Тимошенко и Тимошенко Политика, 11:40 Медведев поздравил Познера с 85-летием Общество, 11:38 Чеченский правозащитник Титиев отказался обжаловать приговор суда Общество, 11:31 Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже Общество, 11:30 Зидан объяснил появление своего сына в стартовом составе «Реала» Спорт, 11:17 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 11:16 Как социальные предприниматели меняют российское общество к лучшему Стиль, 11:15 В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков Общество, 11:12 ЦИК Украины огласила данные о голосовании военных в Донбассе Политика, 11:08 Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца Экономика, 11:04 Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки стала сотрудником RT Технологии и медиа, 11:00 Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» Бизнес, 10:57 Какую верхнюю одежду носить этой весной Стиль, 10:55 В генконсульстве прокомментировали крушение самолета с совладелицей S7 Общество, 10:53
Общество ,  
0 
Чеченский правозащитник Титиев отказался обжаловать приговор суда

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, приговоренный к четырем годам тюрьмы за хранение наркотиков, не намерен обжаловать приговор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

«Он не признает своей вины, но так как суд сменил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести, у Оюба появится формальное основание просить об УДО уже в середине мае», — пояснил представитель «Мемориала».

В организации уточнили, что после освобождения Титиев планирует вернуться к правозащитной работе и более активно поддерживать свою семью.

Политика
Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить Титиева

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил главу чеченского отделения «Мемориала» к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. За него вступались Совет Европы, Госдеп и ФИФА.

Титиев был задержан 9 января 2018 года в Курчалоевском районе Чечни. Полицейские остановили его автомобиль и при осмотре нашли под сиденьем пакет с веществом «с запахом марихуаны», вес которого составил около 180 г. Титиев заявлял, что пакет ему подбросили, когда один из правоохранителей отвлек его проверкой документов. В «Мемориале» отмечали, что задержание правозащитника проходило с нарушением закона.
 

Теги: правозащитник, приговор суда, обжалование
Материалы по теме
В Совете Европы выразили тревогу по поводу приговора Титиеву
Общество
Власти Чечни заявили о невмешательстве в процесс по делу Титиева
Общество
Адвокат заявил о праве Титиева на УДО в мае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter