Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа

Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов президента США Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса получить налоговые декларации хозяина Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно решению суда, фирма Mazars, предоставляющая услуги в сфере аудита, должна передать Конгрессу налоговые декларации Трампа за тот срок, когда он не состоял в должности президента США. Решение вступит в силу через семь дней. За этот срок другие суды не должны будут вмешиваться, чтобы остановить после этого передачу отчетности.

Комментируя соответствующее постановление суда, Трамп заявил о намерении обжаловать это решение, сообщает Reuters. «Это очевидно совершенно неправильное решение судьи, назначенного Обамой (44-й президент США. — РБК)», — сказал Трамп.

В середине мая два члена палаты представителей от Демократической партии повторно запросили у Минфина США налоговые данные Трампа. В начале апреля запрос с требованием раскрыть налоговую отчетность в Службу внутренних доходов (IRS) направлял комитета по налогам нижней палаты, демократ Ричард Нил. Глава Минфина США пообещал дать ответ до 6 мая, но в итоге отказался предоставлять информацию.

Администрация Трампа утверждала, что демократы «никогда» не получат данные о налогах президента.