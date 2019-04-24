Минфин не передал налоговые данные Трампа в предложенный демократами срок

Минфин США решил не передавать налоговые данные президента США Дональда Трампа в установленный председателем комитета по налогам Палаты представителей, демократом Ричардом Нилом срок — до 23 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Глава министерства Стивен Мнучин в письме Нилу сообщил, что его ведомство должно провести дополнительные консультации с Минюстом, так как передача данных демократам может нарушить право на конфиденциальность налогоплательщиков, а сами документы могут быть неправомерно использованы партией. ​Он пообещал дать окончательный ответ 6 мая.

Как добавляет Reuters, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Джидли подтвердил, что позиция Трампа не изменилась, и предоставлять данные он не собирается.

Теперь, пишет WSJ, разбирательство может продолжиться в суде. Нил уже заявил, что проконсультируется с юристом о своих последующих действиях. «Если они [Минфин США] не исполнят требования, то я допускаю, что будет судебный процесс, который в конечном итоге дойдет до Верховного суда. Это надолго», — цитирует издание республиканского лоббиста в сфере налогов и бывшего руководителя Объединенного налогового комитета в конгрессе Кеннета Киса.