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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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В Белом доме исключили шанс передачи демократам налогового отчета Трампа
Предоставить налоговые декларации президента США за последние шесть лет от Налоговой службы ранее потребовали в палате представителей. Демократы «никогда» не увидят этих документов, заверили в Белом доме

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни в интервью телеканалу Fox News заявил, что демократы «никогда не увидят» налоговые декларации президента США Дональда Трампа. Три дня назад предоставить их от американской Налоговой службы потребовал председатель комитета по налогам палаты представителей демократ Ричард Нил.

«О нет, [демократы] никогда [не увидят налоговые отчетности американского лидера]», — заявил в ответ на соответствующий вопрос Малвейни. Они, как подчеркнул он позже, «и не должны» получать эти документы.

Такой вопрос, напомнил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома, уже обсуждался во время президентских выборов в США в 2016 году. «Избиратели знали, что президент мог предоставить свои налоговые декларации. Они знали, что он этого не сделал, и они все равно его выбрали», — напомнил Малвейни.

Сейчас демократы, по его мнению, «знают», что не получат этих отчетностей, и «просто хотят привлечь внимание к этой проблеме, потому что не хотят говорить <...> о политике».

«Если они не получат того, чего хотят в отчете [спецпрокурора по «российскому делу» Роберта] Мюллера, они будут просить налоговые декларации. Если они не получат того, чего хотят в налоговых декларациях, они будут просить чего-то еще. Это никого не удивит», — резюмировал Малвейни.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Белый дом, Дональд Трамп, Налоги
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