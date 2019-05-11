Демократы вновь запросили у Минфина США налоговые декларации Трампа

Два члена палаты представителей от Демократической партии направили главе Минфина Стивену Мнучину и комиссару Службы внутренних доходов (IRS) США Чарльзу Реттигу две повестки с требованием опубликовать налоговые данные президента Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление председателем комитета по налогам нижней палаты, демократа Ричарда Нила.

В начале апреля Нил впервые за 45 лет направил запрос в IRS и Минфин с требованием раскрыть налоговую отчетность Трампа за последние шесть лет. Мнучин пообещал дать ответ до 6 мая, но в итоге отказался предоставлять информацию. Министр финансов счел, что в запросе отсутствовали «законные законодательные цели», поясняет Bloomberg. Новые повестки министр еще не комментировал, однако у Нила и у председателей двух других налоговых комитетов в американском парламенте есть законные полномочия запросить у Минфина данные о налогах любых граждан, включая президента, уточняет агентство.

Таким образом парламентарии хотят «вынудить» Минфин предоставить декларации. Новый дедлайн по ответу финансовых ведомств — 17 мая. Нил счел повестки «лучшей возможностью» получить необходимую информацию, отмечает Bloomberg. Он выразил надежду, что Минфин предоставит нужные данные в установленный срок.

Администрация Трампа утверждала, что демократы «никогда» не получат данные о налогах президента.