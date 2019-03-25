Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращения огня на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника. Эту информацию подтверждает агентство AFP.

«Соглашение о прекращении огня было достигнуто между палестинскими группировками и Израилем при посредничестве Египта», — сказал чиновник.

Он добавил, что перемирие началось в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Высокопоставленный израильский дипломат рассказал изданию The Times Of Israel, что движение ХАМАС попросило о прекращении огня через четырех посредников.

В ночь на воскресенье ракета из сектора Газа попала в жилой дом в поселении Мишмерет в Израиле. В результате пострадали семь человек. Израильские военные отмечали, что ракету запустили с позиций ХАМАС около города Рафах.