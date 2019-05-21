Гройсман потребовал от Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой внести в парламент кандидатуру нового премьера и членов кабинета министров. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

«Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать», — сказал Гройсман.

Он отметил, что этот вопрос Зеленский должен обсудить на ближайшей встрече с главами парламентских фракций.

20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимир Зеленского, в ходе которой он предложил правительству страны уйти в отставку, а также объявил о роспуске Рады. После этого объявил о своем намерении уйти в отставку 22 мая.