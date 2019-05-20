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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Министр обороны Украины опубликовал в Facebook фото разрушенного Кремля

Подавший в отставку глава Минобороны Украины Степан Полторак опубликовал на своей странице в Facebook фотоколлаж со своим портретом на фоне разрушенного Московского Кремля. Об этом сообщает УНИАН.

Фото: generalpoltorak / Facebook

Фотографией он проиллюстрировал слова о своей отставке. «Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной», — написал он на своей странице по поводу отставки. Он отметил, что украинская армия стала одной из сильнейших в мире.

Согласно истории редактирования сообщения, в течение часа в ней находился медиафайл. УНИАН опубликовало удаленный коллаж. Скрин публикации с изображением также выложили «Украинские новости».

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Ранее министр обороны Полторак подал в отставку. Он разместил в Facebook фотографию заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского, который принял присягу и вступил в должность 20 мая.

В день инаугурации Зеленскоко об отставке также сообщили глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак и его заместители.

Полторак занимал должность главы Минобороны Украины с октября 2014 года. До этого он полгода был главой Нацгвардии и меньше месяца командовал Внутренними войсками МВД страны.

Теги: Украина, Степан Полторак, Кремль
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