Министр обороны Украины опубликовал в Facebook фото разрушенного Кремля

Подавший в отставку глава Минобороны Украины Степан Полторак опубликовал на своей странице в Facebook фотоколлаж со своим портретом на фоне разрушенного Московского Кремля. Об этом сообщает УНИАН.

Фото: generalpoltorak / Facebook

Фотографией он проиллюстрировал слова о своей отставке. «Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной», — написал он на своей странице по поводу отставки. Он отметил, что украинская армия стала одной из сильнейших в мире.

Согласно истории редактирования сообщения, в течение часа в ней находился медиафайл. УНИАН опубликовало удаленный коллаж. Скрин публикации с изображением также выложили «Украинские новости».