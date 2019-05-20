Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам», — сказал он.

По мнению Кадырова, обещания Зеленского похожи на предвыборные, когда кандидаты говорят «о чем угодно». Глава Чечни отметил, что подобные заявления коснулись возвращения Донбасса и Крыма. Кадыров подчеркнул, что полуостров не собирается выходить из состава России и будет ее частью «во веки веков».

Глава Чечни заявил, что Россия относится к подобным заявлениям с украинской стороны как к «детским шалостям», и добавил, что после инаугурационной речи разочаровался в Зеленском. Кадыров отметил, что России не нужны земли Украины, так как она уважает территориальную целостность страны.