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В Крыму назвали слова Зеленского о республике политической трескотней

Глава Общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно знать, что полуостров никогда не был исконной территорией этой страны, сообщает «РИА Новости».

«Образованный юрист Зеленский должен был бы понимать, что ни земля Донбасса, ни земля Крыма исконной территорией Украины не является, а стала такой в результате деятельности советских органов власти», — сказал он.

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Иоффе добавил, что крымчане также никогда не считали себя украинцами. Он отметил, что заявление Зеленского о возвращении Крыма является «политической трескотней» человека, который недостаточно знает о проблемах жителей республики.

Ранее Зеленский заявил, что Украина вернет Крым, несмотря на то что этот путь будет долгим. 20 мая он принес присягу и вступил в должность президента. В программной речи после инаугурации он вновь сказал, что Донбасс и Крым являются украинскими землями. «Они не чужие, они наши. Они украинцы», — подчеркнул Зеленский.

Фотогалерея 
Как прошла инаугурация Владимира Зеленского. Фоторепортаж

Теги: Крым, Общественная палата, Владимир Зеленский, Украина
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