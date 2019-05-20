На сайте президента Украины разместили биографию Зеленского c адресом

На сайте нового президента Украины Владимира Зеленского появилась его биография. Информацию разместили в разделе «Президент».

Зеленский является беспартийным. Он женат и имеет двоих детей. При этом телеканал «112 Украина» сообщает, что на сайте украинского лидера разместили информацию о его адресе проживания — проспект Героев Сталинграда, 6Б, к. 1, кв. 31. Об этом также пишет агентство УНИАН. Однако в настоящий момент таких данных нет.

Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге в Днепропетровской области. Он закончил Киевский национальный экономический университет и имеет квалификацию юриста. До 2019 года был художественным руководителем студии «Квартал 95». Зеленский также создал ОО «Молодежный центр «Лига смеха».

На сайте главы государства также отметили его успехи в кино и на телевидении. Президент исполнил главную роль в сериале «Слуга народа», который в 2016 году стал лауреатом международной кинопремии WorldFest Remi Award и был удостоен других наград.