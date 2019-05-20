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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
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Путин помиловал троих россиян и украинца

Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации. Отмечается, что президент руководствовался принципами гуманности.

Глава государства освободил от отбывания наказания россиян Владилена Литвинова, Гайникамал Аюпову и Жанну Саламатину. Аналогичное решение принято в отношении Сергея Гладкобородова. «РИА Новости» отмечает, что он является гражданином Украины. По данным агентства, он проживает в Харькове. В Москве Гладкобородова осудили за кражу. Он подал ходатайство о снятии судимости, так как из-за нее не мог въезжать в Россию, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью.

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В декабре 2018 году Путин помиловал пять осужденных россиян. В 2017 году президент помиловал четырех человек. Среди них оказался бывший директор шахты «Ульяновская» Андрей Функ. В 2015 году его приговорили к пяти годам лишения свободы после того, как в шахте погибли 110 горняков.

Теги: Владимир Путин, помилование
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