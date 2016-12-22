Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Согласно указам, Александр Артюх, Виктор Свободин, Борис Небреев и Олег Тараненко освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Татьяна Стокласко освобождена от наказания в виде лишения свободы, снята ее судимость. Как отмечается в документах, решения приняты исходя из принципов гуманности.

Указы вступают в силу через десять дней после опубликования.

Это первые за 2018 год опубликованные на сайте Кремля президентские указы о помиловании.

В 2017 году Путин помиловал четырех человек, в том числе бывшего директора шахты «Ульяновская» Андрея Функа, которого в 2015 году приговорили к шести годам тюрьмы за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее смерть нескольких человек. В результате взрыва метана на шахте «Ульяновская» в 2007 году погибли 110 человек. Также в 2017 году Путин помиловал жительницу Сочи Марину Джанджгаву и жительницу Адлера Анник Кесян, которые были осуждены по делу о государственной измене. Их задержали и осудили за то, что они отправляли своим знакомым в Грузию СМС о передвижении российской военной техники.