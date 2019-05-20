Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен», — сказал он на общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Топилин добавил, что стандарты МРОТ будут повышаться и в будущем. Он отметил, что на этой основе министерство изменит соотношение по зарплатам в бюджетной сфере. По его словам, правительство продолжает «очень жестко контролировать» регионы страны по направлению МРОТ.