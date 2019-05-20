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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
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Экономика ,  
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Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен», — сказал он на общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

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Топилин добавил, что стандарты МРОТ будут повышаться и в будущем. Он отметил, что на этой основе министерство изменит соотношение по зарплатам в бюджетной сфере. По его словам, правительство продолжает «очень жестко контролировать» регионы страны по направлению МРОТ.

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В середине февраля Топилин заявлял, что правительство не планирует дополнительно индексировать МРОТ в 2019 году. По его словам, это связано с «достаточно высокими» индексациями с 1 января и 1 мая 2018 года.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума — 11 280 руб. Таким образом повышение составило 117 руб. При этом правительство предлагало увеличить МРОТ в 2020 году на 2,9% и в 2021 году — на 2%.

Теги: Максим Топилин, Минтруд, МРОТ
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