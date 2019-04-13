КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 64,78 64,07 EUR Нал. 73,24 72,47 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 145,40 +28,86 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату Общество, 09:32 «Никто ни у кого не спрашивает имена и не встречается лично» Технологии и медиа, 09:01 Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом Общество, 08:41 В Тюмени сняли режим контртеррористической операции Общество, 08:28 СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США Общество, 07:58 Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе Политика, 07:58 «Айлендерс» впервые с 1983 года повели 2-0 в серии плей-офф НХЛ Общество, 07:23 Немецкий журнал назвал российский комплекс С-400 «кошмаром для НАТО» Общество, 06:43 В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета Общество, 05:58 Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга Бизнес, 05:38 Трамп объяснил свой отказ выдвигать дочь на пост главы Всемирного банка Политика, 05:26 СМИ узнали о перехвате сирийскими ПВО израильских ракет в провинции Хама Общество, 04:51 В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома Общество, 04:21 Ким Чен Ын установил Штатам дедлайн по переговорам о денуклеаризации Политика, 03:42
Общество ,  
0 
КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату

Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники. Об этом говорится в постановлении суда в связи с жалобой.

Суд пояснил, что в случаях, когда деятельность работника осуществляется в отклоняющихся от нормальных условий, ему производятся соответствующие выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом. Таким образом, оплата труда может состоять из зарплаты и выплат за работу в отклоняющихся от нормальных условиях.

«Выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, в отличие от компенсационных выплат иного характера, не могут включаться в состав регулярно получаемой месячной заработной платы», — отмечается в документе.

Суд подчеркнул, что вознаграждение за труд не ниже уровня МРОТ гарантируется каждому, и «определение его величины должно основываться на характеристиках труда, свойственных любой трудовой деятельности, без учета особых условий ее осуществления».

Политика
Минимальный размер зарплаты в России сравнялся с прожиточным минимумом

В документе отмечается, что иначе зарплата сотрудников, трудящихся в отклоняющихся от нормальных условиях, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, что приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых прав работников и противоречило бы «общеправовыми принципами юридического равенства и справедливости».

Разъяснения КС дал в связи с поступившей жалобой от С. Ф. Жарова, который работает сторожем в компании «Витимэнерго» и получает зарплату, в которую входит оклад в размере 4,27 тыс. руб. и иные доплаты и надбавки, включая работу в местности, приравненной к районам Крайнего севера. Кроме того, он получает доплату за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и праздники. Отмечается, что, поскольку оклад мужчины был установлен в размере ниже размера минимальной зарплаты в Иркутской области, расчет оплаты его труда осуществлялся исходя из того, что размер зарплаты с учетом оклада и всех выплат должен быть не меньше минимального размера оплаты труда. В связи с этим Жаров подал в суд. Его требования там поддержали частично и мужчина обратился в КС.

Теги: Конституционный суд, зарплата, МРОТ
Материалы по теме
Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 руб.
Экономика
Медведев утвердил передачу регионам 36 млрд руб. для повышения МРОТ
Общество
Минтруд разъяснил ситуацию с индексацией МРОТ в 2019 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter