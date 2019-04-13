КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату

Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники. Об этом говорится в постановлении суда в связи с жалобой.

Суд пояснил, что в случаях, когда деятельность работника осуществляется в отклоняющихся от нормальных условий, ему производятся соответствующие выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом. Таким образом, оплата труда может состоять из зарплаты и выплат за работу в отклоняющихся от нормальных условиях.

«Выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, в отличие от компенсационных выплат иного характера, не могут включаться в состав регулярно получаемой месячной заработной платы», — отмечается в документе.

Суд подчеркнул, что вознаграждение за труд не ниже уровня МРОТ гарантируется каждому, и «определение его величины должно основываться на характеристиках труда, свойственных любой трудовой деятельности, без учета особых условий ее осуществления».