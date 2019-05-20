Во время инаугурации Зеленского уронили президентское удостоверение

Во время церемонии инаугурации Владимира Зеленского солдат почетного караула уронил президентское удостоверение. Часть трансляции, где документ поднимают и кладут обратно на подушку, опубликовал канал «112 Украина» в YouTube.

Зеленский получил удостоверение после официального оглашения результатов выборов главой ЦИК Украины Татьяной Слипачук.

Видео: 112 Украина

На видео из соцсетей Зеленский берет в руки удостоверение, после чего кладет его на бархатную подушку, которую держит солдат почетного караула. Солдат отходит на несколько шагов от Зеленского, разворачивается, после чего удостоверение падает. На видео один из участников церемонии кладет документ обратно.

На инаугурации предыдущего президента Украины Петра Порошенко в 2014 году один из солдат почетного караула почувствовал себя плохо и почти упал в обморок.