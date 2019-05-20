Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,48 -0,30 EUR Бирж. 71,94 -0,29 Brent 73,17 +1,18% USD Нал. 65,22 64,23 EUR Нал. 72,72 71,65 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 0,0000 BTC/USD Бирж. 7 882,80 -306,20 IMOEX 2 585,59 +0,31% RTSI 1 263,20 +0,68% DJIA 25 764,00 -0,38% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке Общество, 10:10 Глава СБУ и его замы объявили об отставке в день инаугурации Зеленского Политика, 10:09 Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа Общество, 10:06 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 10:04 Видео Лазарева стало вторым по резонансу постом о «Евровидении» Технологии и медиа, 10:02 В Киеве началась инаугурация Зеленского Политика, 10:01 Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников Финансы, 10:01 «Аэрофлот» разошелся с производителем SSJ100 в цене запчастей и ремонта Бизнес, 10:00 Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице Общество, 09:59 Инаугурация Владимира Зеленского. Прямая трансляция Политика, 09:45  Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция Политика, 09:45 Жена Саакашвили проиграла на выборах мэра грузинского Зугдиди Политика, 09:41 Пробки в Киеве перед инаугурацией Зеленского достигли 7 баллов Общество, 09:39 Почему деловой женщине важно хорошо выглядеть и как этого добиться Совместный проект РБК PINK, 09:35
Финансы ,  
0 
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Альфа-банк из-за увеличения объема оказываемых дистанционно услуг к концу 2019 года сократит штат примерно на 12% сотрудников. Об этом в интервью Bloomberg сообщил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.

По его словам, из-за отказа от кредитования покупок в магазинах, которое будет переведено в цифровой формат, число сотрудников банка уменьшится на 3 тыс. (в начале года эта цифра составляла 25 тыс.). Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.

По словам управляющего директора, новая стратегия Альфа-банка предполагает выпуск продуктов в первую очередь для мобильного банка при планах за три года удвоить долю рынка розничного кредитования, в том числе за счет привлечения 2 млн новых клиентов.

Финансы
В руководство Альфа-банка пришли два топ-менеджера из госбанков

Владимир Верхошинский занял должность управляющего директора Альфа-банка 1 августа 2018 года, с его приходом началось обновление команды кредитной организации. Ранее он был членом правления ВТБ.

Теги: сокращение штата, Альфа-банк
Материалы по теме
Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку
Финансы
Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка
Бизнес
Костин заявил о невозможности покупки Альфа-банка за счет бюджета
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter