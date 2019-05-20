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Технологии и медиа ,  
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Видео Лазарева стало вторым по резонансу постом о «Евровидении»

Пост Сергея Лазарева в Instagram (певец выложил видео того, как машет российским флагом перед церемонией открытия «Евровидения») вошел в число десяти самых резонансных публикаций в англоязычных социальных сетях на тему музыкального конкурса, заключили в компании Brand Analytics (результаты исследования есть у РБК).

https://www.instagram.com/p/BxYFsyngVHv/

Резонанс (вовлеченность) компания определяет путем суммирования количества лайков, шеров и комментариев к публикации. По этому показателю пост Лазарева стал вторым, на первом месте — видеозапись его выступления во время второго полуфинала песенного конкурса, выложенная на официальном YouTube-канале «Евровидения».

Третий по резонансу пост — публикация Мадонны в Instagram.

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Лазарев как автор контента на тему «Евровидения» в англоязычных соцсетях занял четвертое место по показателю вовлеченности, заключила компания. Он уступил официальным аккаунтам конкурса (в YouTube, Facebook и Instagram), Instagram-аккаунту Мадонны и Instagram-аккаунту wiwibloggs.

В русскоязычном сегменте соцсетей Лазарев является автором семи из 10 самых резонансных публикаций.

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Самые яркие моменты финала «Евровидения-2019». Фоторепортаж

Победителем прошедшего песенного конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте — Алессандро Махмуд (Италия), на третьем — Лазарев.

Теги: Сергей Лазарев, «Евровидение»
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