Видео Лазарева стало вторым по резонансу постом о «Евровидении»

Пост Сергея Лазарева в Instagram (певец выложил видео того, как машет российским флагом перед церемонией открытия «Евровидения») вошел в число десяти самых резонансных публикаций в англоязычных социальных сетях на тему музыкального конкурса, заключили в компании Brand Analytics (результаты исследования есть у РБК).

https://www.instagram.com/p/BxYFsyngVHv/

Резонанс (вовлеченность) компания определяет путем суммирования количества лайков, шеров и комментариев к публикации. По этому показателю пост Лазарева стал вторым, на первом месте — видеозапись его выступления во время второго полуфинала песенного конкурса, выложенная на официальном YouTube-канале «Евровидения».

Третий по резонансу пост — публикация Мадонны в Instagram.