Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в соцсетях из-за Евровидения стран

Это следует из анализа сообщений на английском языке. В русскоязычном сегменте интернета Россия и Сергей Лазарев — абсолютные лидеры по упоминаниям и по вовлеченности пользователей

Сергей Лазарев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

По данным исследования, проведенного компанией Brand Analytics, в англоязычных социальных сетях чаще всего в контексте Евровидения упоминались Нидерланды (либо страна, либо ее представитель). Следом идут Швейцария, Норвегия, Россия и Швеция. Результаты исследования есть у РБК.

Такие результаты получились в результате подсчета числа упоминания страны или артиста. О Нидерландах или ее представителе пользователи оставили 11 666 сообщений, о Швейцарии — 9 603, о Норвегии — 9 187, о России — 9 038.

В русскоязычным сегменте интернета дела обстоят по-другому, здесь Россия на первом месте (58,2 тыс. сообщений), за ней следуют Исландия (10,1 тыс.), Белоруссия (9,8 тыс.), Словения (6,9 тыс.) и Сан-Марино (6,6 тыс.). Меньше всего сообщений россияне оставили о Великобритании (510).

Помимо количества сообщений компания проанализировала и сумму комментариев, лайков и репостов, и по этому показателю Россия оказалась в лидерах среди англоязычных соцсетей: 163,7 тыс. На втором месте — Белоруссия, 147,9 тыс.