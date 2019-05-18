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Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в соцсетях из-за Евровидения стран
Это следует из анализа сообщений на английском языке. В русскоязычном сегменте интернета Россия и Сергей Лазарев — абсолютные лидеры по упоминаниям и по вовлеченности пользователей
Сергей Лазарев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

По данным исследования, проведенного компанией Brand Analytics, в англоязычных социальных сетях чаще всего в контексте Евровидения упоминались Нидерланды (либо страна, либо ее представитель). Следом идут Швейцария, Норвегия, Россия и Швеция. Результаты исследования есть у РБК.

Такие результаты получились в результате подсчета числа упоминания страны или артиста. О Нидерландах или ее представителе пользователи оставили 11 666 сообщений, о Швейцарии — 9 603, о Норвегии — 9 187, о России — 9 038.

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В русскоязычным сегменте интернета дела обстоят по-другому, здесь Россия на первом месте (58,2 тыс. сообщений), за ней следуют Исландия (10,1 тыс.), Белоруссия (9,8 тыс.), Словения (6,9 тыс.) и Сан-Марино (6,6 тыс.). Меньше всего сообщений россияне оставили о Великобритании (510).

Помимо количества сообщений компания проанализировала и сумму комментариев, лайков и репостов, и по этому показателю Россия оказалась в лидерах среди англоязычных соцсетей: 163,7 тыс. На втором месте — Белоруссия, 147,9 тыс.

Компания проанализировала более 500 тыс. сообщений о Евровидении в социальных сетях, оставленных с полуночи с 13 на 14 мая по 16:00 17 мая. Русскоязычный набор анализировался полностью, в случае с английским языком была сделана репрезентативная выборка, заявили в Brand Analytics.

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В соцсетях также активно на русском языке обсуждали присутствие на конкурсе Филиппа Киркорова и «его совместные провокационные фотографии с Сергеем Лазаревым». Если бы Киркоров участвовал в конкурсе, он мог бы стать одним из 10 самых упоминаемых артистов, отмечается в исследовании.

Финал конкурса пройдет вечером 18 мая, Лазарев в него прошел.

Компания Google сделала предсказания на основе поисковых запросов пользователей: если бы баллы начислялись за такую активность в интернете, то первое место занял бы представитель Франции Билал Ассани, Лазарев оказался бы только на третьем.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Евровидение», Сергей Лазарев
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