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Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Депутат Рады увидел вред от действий «липового врача» в лице МВФ

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) имеет для страны исключительно негативные последствия. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он сравнил МВФ с врачом, который за время лечения экономики Украины только ухудшил ситуацию. «В ближайшие пять лет пациент под названием Украина должен заплатить своему доктору под названием МВФ примерно $10 млрд. Это при том, что за последние годы болезнь нашей экономики никак абсолютно не улучшилась», — заявил Рабинович.

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Он выразил недоумение, что сделала международная организация для Украины. «Сырьевая составляющая в экономике увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объем иностранных инвестиций опустился до 1990-х годов и снижается, темпы роста ВВП в Украине уничтожены», — перечислил парламентарий. Также, по его словам, МВФ и международные организации поставили Украину при Порошенко на одно из первых мест в мире по коррупции.

Рабинович подчеркнул, что «врач оказался липовым, у него нет диплома». По мнению депутата, необходимо прекратить сотрудничать с МВФ, это должен сделать новоизбранный президент Владимир Зеленский.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государственный долг Украины служит «огромным грузом» для страны, это отвлекает «ресурс от быстрых изменений».

В конце 2018 года совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу кредитования Украины в 2019 году на $3,9 млрд.
 

Теги: Вадим Рабинович, Депутаты, МВФ, Верховная рада
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