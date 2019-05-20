Депутат Рады увидел вред от действий «липового врача» в лице МВФ

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) имеет для страны исключительно негативные последствия. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он сравнил МВФ с врачом, который за время лечения экономики Украины только ухудшил ситуацию. «В ближайшие пять лет пациент под названием Украина должен заплатить своему доктору под названием МВФ примерно $10 млрд. Это при том, что за последние годы болезнь нашей экономики никак абсолютно не улучшилась», — заявил Рабинович.

Он выразил недоумение, что сделала международная организация для Украины. «Сырьевая составляющая в экономике увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объем иностранных инвестиций опустился до 1990-х годов и снижается, темпы роста ВВП в Украине уничтожены», — перечислил парламентарий. Также, по его словам, МВФ и международные организации поставили Украину при Порошенко на одно из первых мест в мире по коррупции.

Рабинович подчеркнул, что «врач оказался липовым, у него нет диплома». По мнению депутата, необходимо прекратить сотрудничать с МВФ, это должен сделать новоизбранный президент Владимир Зеленский.