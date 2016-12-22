Минфин Украины назвал «победой» решение МВФ о кредите до Нового года

Первый транш по новой кредитной программе, которую утвердил Совет директоров Международного валютного фонда, Украина получит уже до 25 декабря, заявили в Минфине страны. Ведомство назвало это решение победой

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Совет директоров Международного валютного фонда одобрил разработанную в октябре программу кредитования Украины в 2019 года на $3,9 млрд, причем первый транш страна должна получить уже 25 декабря.

Об этом говорится в сообщении Минфина Украины, опубликованном в Facebook. Оно начинается со слова «Победа!»

«Только что в Вашингтоне Совет директоров International Monetary Fund принял решение об открытии для Украины новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA).

Общий объем программы — 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить в Украину до 25 декабря», — говорится в сообщении.

Министр финансов страны Оксана Маркарова отметила, что сохранение макрофинансовой стабильности «особенно важно накануне сложного выборного года».

Позже пресс-релиз о решении Совета директоров МВФ было опубликовано на сайте организации. В нем говорится, что новая программа кредитования Украины принята взамен той, что действовала с 11 марта 2015 года.

Одним из приоритетов новой программы является обеспечение дальнейшего снижения внешнего долга Украины.

​По данным Минфина страны, в конце 2017 году совокупный внешний долг Украины составлял почти $49 млрд. В 2018 году этот показатель снизился до $47,2 млрд, из которых государственный долг составляет $37,6 млрд, а долг гарантированный государством, — более $9 млрд.

Правительство Украины и МВФ достигли соглашения о новой программе в середине октября. Тогда глава правительства Владимир Гройсман заявлял, что Украина получит новый кредит от МВФ после того, как будет окончательно утвержден проект бюджета на 2019 год.​