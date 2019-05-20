Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский пояснил, что инициатором экстренной встречи стала Москва. Заседание пройдет 20 мая в 15:00 в Нью-Йорке (22:00 мск), оно будет открытым для СМИ.

«Мы считаем, что он [закон] противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом», — заявил зампостпреда.

Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», за украинским языком закрепляются исключительные права по сравнению с другими используемыми в стране языками. Документ подразумевает, что на украинском языке при исполнении служебных обязанностей должны будут разговаривать власти, парламентарии, судьи, прокуроры, сотрудники Нацбанка, а также учителя и врачи. Владение языком также необходимо для того, чтобы получить украинское гражданство. Закон не касается частного общения и религиозных обрядов.