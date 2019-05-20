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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский пояснил, что инициатором экстренной встречи стала Москва. Заседание пройдет 20 мая в 15:00 в Нью-Йорке (22:00 мск), оно будет открытым для СМИ.

«Мы считаем, что он [закон] противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом», — заявил зампостпреда. 

Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», за украинским языком закрепляются исключительные права по сравнению с другими используемыми в стране языками. Документ подразумевает, что на украинском языке при исполнении служебных обязанностей должны будут разговаривать власти, парламентарии, судьи, прокуроры, сотрудники Нацбанка, а также учителя и врачи. Владение языком также необходимо для того, чтобы получить украинское гражданство. Закон не касается частного общения и религиозных обрядов.

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Как пояснили в Верховной раде, документ «не заставляет говорить на литературном украинском языке», он направлен на то, чтобы граждане могли «свободно изъясняться» на нем и «понимать, что им говорят». Чиновников, которые говорят на суржике (разговорном варианте, представляющем смесь украинского и русского языков), наказывать не будут, поскольку «каждый может допускать ошибки, когда общается».

Верховная рада приняла закон 25 апреля, председатель украинского парламента Андрей Парубий подписал его 14 мая. На следующий день документ подписал глава государства Петр Порошенко. Избранный президент Владимир Зеленский инициативу не поддержал, по его мнению, закон был принят «без достаточно широкого обсуждения с общественностью».

Теги: Совет Безопасности ООН, экстренное заседание Совбеза, украинский язык
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