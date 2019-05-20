США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп официально отменил пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Белого дома.

Как указано в документах, Трамп больше не считает импорт стали и алюминия из этих стран угрозой национальной безопасности США.

Соединенные Штаты ввели 25-процентные тарифы на ввоз стали и 10-процентные на ввоз алюминия из Мексики и Канады 1 июня 2018 года. В качестве ответной меры две страны также ввели пошлины на некоторые американские товары.

Bloomberg и Politico 17 мая написали о планах Соединенных Штатов отменить указанные пошлины, так как это может помочь ратифицировать новое торговое соглашение между тремя странами — USMCA. Позднее американские власти подтвердили эту информацию, а Мексика, как и Канада, согласилась снять все ответные пошлины в отношении товаров из США. Кроме того, стороны договорились прекратить все незавершенные судебные разбирательства по поводу пошлин во Всемирной торговой организации.