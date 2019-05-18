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Мексика решила отменить ответные пошлины на товары из США

Мексиканское правительство решило отменить ответные пошлины на товары из США на фоне решения американских властей отменить импортные пошлины на сталь и алюминий из Мексики. Об этом сообщает El Universal.

«Соединенные штаты отменят все таможенные пошлины, налагаемые на импорт алюминиевой и стальной продукции из Мексики. В свою очередь Мексика обязуется отменить все пошлины, введенные в качестве ответной меры на принятые правительством США решения», — говорится в заявлении правительства.

Политика
Мексика решила отменить ответные пошлины на товары из США

Также в сообщении подчеркивается, что Мексика и США сделают шаги, которые будут направлены на предотвращение импорта стали и алюминия по демпинговым ценам. «Кроме того, обе страны соглашаются положить конец всем спорам во Всемирной торговой организации (ВТО)», — заключили мексиканские власти.

О планах Вашингтона отменить импортные пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики накануне сообщили Bloomberg и Politico, ссылаясь на источники. Позднее правительство США подтвердило эту информацию. Оно согласилось отменить введенные ранее пошлины в течение 48 часов.

1 июня прошлого года президент США Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. Так, на ввоз стали из ЕС, Мексики и Канады были установлены 25-процентные пошлины, на алюминий — 10-процентные. В ответ на это Мексика приняла ответные меры, введя пошлины на плоский стальной прокат из США, а также на трубы, лампы, свинину, яблоки, виноград и различные виды сыра.

Теги: Мексика, импортные пошлины, алюминий, сталь
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