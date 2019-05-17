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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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СМИ узнали о планах США отменить пошлины на алюминий из Канады и Мексики

Соединенные Штаты могут отменить импортные пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждают собеседники издания Politico.

Агентство отмечает, что этот шаг может помочь ратификации торгового соглашения USMCA. Собеседники добавили, что дату отмены пошлин еще не определили, она находится на рассмотрении. По данным Bloomberg, впоследствии США могут ввести «более строгие меры воздействия».

Источники Politico заявили, что сделку могут заключить уже 17 мая, однако переговоры еще продолжаются. Один из представителей бизнеса сообщил, что Вашингтон может отменить тарифы только в том случае, если конгресс примет соглашение USMCA и оно вступит в силу. В то же время правительственный чиновник рассказал, что снижение пошлин не зависит от торгового соглашения.

Политика
CNBS узнал о планах Трампа отложить введение пошлин на автомобили

США, Канада и Мексика подписали новый документ, пришедший на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в конце ноября 2018 года. Инициатором его перезаключения стал Дональд Трамп. Документ должны ратифицировать парламенты трех стран.

С 1 июня Вашингтон установил пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%, импортируемых из Евросоюза, Канады и Мексики. При этом Трамп пригрозил, что если ЕС поднимет тарифы на американские автомобили, то США могут ответить пошлинами на ввоз европейских машин.

Источники телеканала CNBS сообщали, что Трамп планирует отложить введение пошлин на импорт европейских автомобилей на полгода. При этом 10 мая США увеличили торговые пошлины на китайские товары на общую сумму $200 млрд с 10 до 25%. В ответ Китай с 1 июня 2019 года поднимет тарифы на американские товары стоимостью около $60 млрд.

Теги: Канада, Мексика, алюминий, сталь, пошлины
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