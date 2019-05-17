СМИ узнали о планах США отменить пошлины на алюминий из Канады и Мексики

СМИ узнали о планах США отменить пошлины на алюминий из Канады и Мексики

Соединенные Штаты могут отменить импортные пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждают собеседники издания Politico.

Агентство отмечает, что этот шаг может помочь ратификации торгового соглашения USMCA. Собеседники добавили, что дату отмены пошлин еще не определили, она находится на рассмотрении. По данным Bloomberg, впоследствии США могут ввести «более строгие меры воздействия».

Источники Politico заявили, что сделку могут заключить уже 17 мая, однако переговоры еще продолжаются. Один из представителей бизнеса сообщил, что Вашингтон может отменить тарифы только в том случае, если конгресс примет соглашение USMCA и оно вступит в силу. В то же время правительственный чиновник рассказал, что снижение пошлин не зависит от торгового соглашения.

США, Канада и Мексика подписали новый документ, пришедший на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в конце ноября 2018 года. Инициатором его перезаключения стал Дональд Трамп. Документ должны ратифицировать парламенты трех стран.