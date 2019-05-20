В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук в эфире приднестровского телеканала ТСВ заявил, что Россия может начать выдачу паспортов жителям непризнанного государства.

По его словам, в парламенте есть «лоббисты», которые хорошо знают проблематику непризнанных республик вроде ЛНР и ДНР, а также Приднестровья, и поднимают эти вопросы в Думе. «Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю <...> что в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — сказал Ярошук.

В конце апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. По его словам, Москва приняла такое решение исключительно в гуманитарных целях. Глава ЛНР Леонид Пасечник позднее заявлял, что в день в республике выдается по 500 российских паспортов.