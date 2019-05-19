В Багдаде возле посольства США произошел взрыв

В правительственной «зеленой зоне» Багдада территория рядом с посольством США подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, в результате взрыва никто не пострадал.

В иракская службе безопасности отметили, что ракета была запущена из района Аль-Гадир в восточной части Багдада в сторону «зеленой зоны».

Как сообщают корреспонденты телеканала, иракские силовики закрыли правительственный район. Источник в службе безопасности сообщил агентству Reuters, что полиция разыскивает причастных к взрыву.

Госдеп США 16 мая присвоил Ираку самый высокий уровень опасности и призвал американцев отказаться от поездок в эту страну. Накануне Вашингтон принял решение отозвать часть дипломатов, не отвечающих за чрезвычайные ситуации, из посольства в Багдаде.