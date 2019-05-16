Госдеп США рекомендовал американцам не ездить в Ирак

Государственный департамент США присвоил Ираку четвертый, самый высокий уровень опасности и призвал американцев отказаться от поездок в эту страну из-за терроризма, похищений людей и вооруженных конфликтов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в Ираке граждане США подвержены «высокому риску насилия и похищения». Террористические и повстанческие группировки, действующие в этой стране, нападают на гражданских лиц и иракские силы безопасности, выразил обеспокоенность Госдеп. Кроме того, предупреждает ведомство, «антиамериканские ополченцы» могут представлять угрозу для граждан США и действующих в Ираке западных компаний.

Кроме того, ведомство не рекомендует американцам путешествовать через Ирак и Сирию для участия в вооруженных конфликтах, где те могут столкнуться с «экстремальными личными и правовыми рисками». Госдеп напомнил, что боевые действия в поддержку террористических организаций могут повлечь за собой тюремное заключение и крупные штрафы в Штатах.

15 мая Вашингтон распорядился отозвать нештатных сотрудников из посольства США в Багдаде и генконсульства в Эрбиле. Визовые услуги в этих регионах приостановлены.