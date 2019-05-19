Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

Мероприятия для избранного президента Украины 20 мая расписаны по часам. Помимо присяги в этот день в Мариинском дворце Зеленский встретится с иностранными делегациями и побывает на представлении командующих ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: EPA / ТАСС)

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации, согласно которой на 20 мая у лидера страны запланировано несколько мероприятий. Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленского сообщают издание «Новое время» и портал УНИАН.

Согласно программе, с 10:00 по 11:00 по местному времени (совпадает с московским) Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу во время торжественного заседания Верховной рады.

Затем президент прибудет на церемонию представления командующих видами ВСУ, поднимет государственный флаг и вместе с супругой Еленой Зеленской начнет принимать глав иностранных делегаций, прибывших на церемонию инаугурации.

После этого, с 14:30 до 17:00, Зеленский проведет двусторонние встречи с главами делегаций в здании администрации президента.