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В МИД Украины назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского политиков

На церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского ожидаются лидеры пяти стран. Об этом написала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

По ее словам, на церемонию приглашены президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Также ожидаются министр энергетики США, министр обороны Канады, французский министр по вопросам Европы, глава МИД Польши, вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава парламента Азербайджана, а также вице-премьеры Белоруссии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Она добавила, что приглашения на инаугурацию получили еще более 40 «других высоких представителей».

Ранее, 17 мая, стало известно, что российскую делегацию не пригласили на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
 

Теги: МИД Украины, Владимир Зеленский, инаугурация, приглашение
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