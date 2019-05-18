В МИД Украины назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского политиков

В МИД Украины назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского политиков

На церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского ожидаются лидеры пяти стран. Об этом написала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

По ее словам, на церемонию приглашены президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Также ожидаются министр энергетики США, министр обороны Канады, французский министр по вопросам Европы, глава МИД Польши, вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава парламента Азербайджана, а также вице-премьеры Белоруссии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Она добавила, что приглашения на инаугурацию получили еще более 40 «других высоких представителей».

Ранее, 17 мая, стало известно, что российскую делегацию не пригласили на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.

