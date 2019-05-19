Зеленский рассказал о борьбе за возвращение на Украину «пленников Кремля»

Избранный президент Владимир Зеленский заявил о планах и дальше бороться за возвращение на Украину политических заключенных. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. <...> Сделаем все, чтобы преследований и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что для того чтобы оставаться людьми, необходимо помнить уроки прошлого, и заверил, что работа по освобождению политзаключенных-украинцев из России ведется.

Ранее Зеленский пообещал вернуть Крым, но отметил, что для этого должно пройти много времени. Об этом он сообщил в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар. Новоизбранный президент Украины подчеркнул, что события 1940-х годов показали, что «можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда».

