Зеленский пригласил украинцев посмотреть трансляцию инаугурации в парке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил украинцев 20 мая в Мариинский парк, где будет транслироваться его инаугурация. Об этом он написал в Facebook.

«Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной рады, перед депутатами», — отметил Зеленский. По его словам, все желающие могут утром прийти в Мариинский парк, откуда он отправится в Раду. Позднее там на больших экранах будет транслироваться его инаугурация.

Накануне Верховная рада определила 20 мая датой инаугурации Зеленского. По данным МИДа, на церемонию приедут главы Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также представители ЕС и других стран. При этом российских представителей на мероприятие не пригласили.

По словам советника Зеленского Дмитрия Разумкова, после инаугурационной речи и присяги президент встретится в Мариинском дворце с представителями международных делегаций, после чего отправится на свое рабочее место. Как уточняла «Страна.ua» со ссылкой на источники, «светская вечеринка», которую обычно устраивают вступившие в должность главы государства, на этот раз проводиться не будет.