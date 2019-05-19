МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в дестабилизации положения в регионе

Власти Ирана «не стремятся к стабильности или безопасности в регионе». Об этом на персс-конференции журналистам заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, передает Bloomberg.

Он заявил, что Саудовская Аравия не собирается позволять Ирану «продолжать свою враждебную политику в отношении королевства». Эр-Рияд будет готов ответить «со всей силой и решительностью», если другая страна решит начать войну, отметил министр.

При этом глава МИДа подчеркнул, что королевство «никоим образом» не стремится к войне. «Мы хотим мира и стабильности», — заявил он.

Пресс-конференция состоялась вскоре после того, как саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвал лидеров арабских государств на две экстренные встречи в Мекке 30 мая. На них, как ожидается, будут обсуждаться нападение на две станции Saudi Aramco по перекачке нефти и атака на танкеры с нефтью у берегов ОАЭ.