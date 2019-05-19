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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Саудовский король созвал экстренную встречу лидеров арабских стран

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил лидерам арабских стран приглашения на два экстренных саммита, которые должны пройти 30 мая в Мекке. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел королевства в Twitter.

Как передает агентство SPA со ссылкой на источник в ведомстве, призыв короля Салмана касается лидеров стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств.

На встрече планируется обсудить атаку на танкеры в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также нападение на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии.

Общество
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Насосные станции, принадлежащие государственной Saudi Aramco, подверглись атаке со стороны несущих взрывчатку дронов 14 мая. Для оценки нанесенного ущерба была приостановлена прокачка по трубопроводу «Восток — Запад». По мнению властей, к атаке причастны повстанцы-хуситы.

12 мая атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега ОАЭ подверглись четыре торговых судна, приписанных к различным странам. 

Теги: Саудовская Аравия, Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
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