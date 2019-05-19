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Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял третье место на «Евровидении-2019», заявил «РИА Новости», что надеется на приглашение выступить в музыкальном конкурсе в качестве специального гостя.

Как считает певец, «здесь главное вовремя остановиться». Он отметил, что «не хочет надоедать», кроме того, по его словам, «здесь сейчас вылезет какой-то негатив». «Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает», — добавил Лазарев.

В то же время ТАСС сообщает, что в ответ на вопрос о готовности представлять Россию на конкурсе в третий раз, если его позовут, Лазарев заявил: «Я, как боец, всегда готов». Возвращение на сцену «Евровидения» он назвал серьезным испытанием для артиста из-за риска показать более низкий результат.

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Россия заняла третье место на «Евровидении»

Певец назвал «чувствительным вопросом» результаты голосования профессионального жюри в финале конкурса. По его мнению, некоторые страны голосовали предвзято. По словам Лазарева, цель его номера заключалась в том, чтобы показать артиста с другой стороны. «Это именно вокальное исполнение, в отличие от 2016 года, когда в центре номера был перфоманс», — сказал он.

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Самые яркие моменты финала «Евровидения-2019». Фоторепортаж

В финале музыкального конкурса, который прошел на сцене выставочного зала в Тель-Авиве, российский исполнитель, представивший песню Scream, набрал 369 баллов. Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (492 балла), второе место досталось итальянцу Алессандро Махмуду (465 баллов).

В 2016 году Лазарев с песней You Are the Only One также занял третье место.

 

Теги: Сергей Лазарев, «Евровидение», музыкальный конкурс
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