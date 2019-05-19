Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял третье место на «Евровидении-2019», заявил «РИА Новости», что надеется на приглашение выступить в музыкальном конкурсе в качестве специального гостя.

Как считает певец, «здесь главное вовремя остановиться». Он отметил, что «не хочет надоедать», кроме того, по его словам, «здесь сейчас вылезет какой-то негатив». «Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает», — добавил Лазарев.

В то же время ТАСС сообщает, что в ответ на вопрос о готовности представлять Россию на конкурсе в третий раз, если его позовут, Лазарев заявил: «Я, как боец, всегда готов». Возвращение на сцену «Евровидения» он назвал серьезным испытанием для артиста из-за риска показать более низкий результат.

Певец назвал «чувствительным вопросом» результаты голосования профессионального жюри в финале конкурса. По его мнению, некоторые страны голосовали предвзято. По словам Лазарева, цель его номера заключалась в том, чтобы показать артиста с другой стороны. «Это именно вокальное исполнение, в отличие от 2016 года, когда в центре номера был перфоманс», — сказал он.