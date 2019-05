Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»

В финале музыкального конкурса, который прошел на сцене выставочного зала в Тель-Авиве, российский исполнитель, представивший песню Scream, набрал 369 баллов. Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (492 балла), второе место досталось итальянцу Алессандро Махмуду (465 баллов).

В 2016 году Лазарев с песней You Are the Only One также занял третье место.