Сергей Лазарев выступил на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019», выступил с песней Scream в финале музыкального конкурса, который проходит в Тель-Авиве. Прямая трансляция мероприятия идет на официальном Youtube-канале «Евровидения».

Российский певец вышел на сцену под пятым порядковым номером, эту же цифру зрители могут использовать, чтобы проголосовать за участника. На сцене для выступления Лазарева было установлено восемь цифровых экранов с изображением артиста, что позволило создать эффект двойников. Кроме того, исполнение сопровождалось имитацией дождя и проекциями молнии.

Перед Лазаревым на сцене выставочного центра в Тель-Авиве выступили представители Мальты, Албании, Чехии и Германии. Всего в финале конкурса участвуют 26 стран, последним выступит представитель Испании. Победитель будет определен в ночь на 19 мая, когда будут подведены итоги голосования зрителей и профессионального жюри.

Перед финалом «Евровидения» Европейский вещательный союз отстранил от голосования членов белорусского жюри. Организаторы приняли такое решение из-за разглашения информации о том, за кого члены жюри проголосовали в первом полуфинале.

