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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Володин очертил действия ПАСЕ после решения Совета Европы

Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Однако для начала необходимо дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Теперь необходимо дождаться реакции ПАСЕ на решение Комитета министров СЕ, в любом случае Парламентская ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать Комитету министров полномочия по этому вопросу», — отметил спикер.

Накануне глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил договоренность по сохранению России в ПАСЕ. По его словам, соглашение было достигнуто в рамках сессии комитета министров Совета Европы. 

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Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, после того как Крым был присоединен к России. Этот запрет неоднократно продлевался. В 2016 году российская делегация отказалась работать в Парламентской ассамблее, а с 2017 года прекратила выплачивать членские взносы.

В апреле ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую Россию сформировать делегацию и вернуться к оплате взносов в бюджет организации. В ассамблее призвали Москву к диалогу для избежания ситуации «ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию».

Теги: Вячеслав Володин, Госдума России, ПАСЕ, Совет Европы
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