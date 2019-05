Лазарев вошел в чарты iTunes 11 европейских стран

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.

Композиция, исполненная Лазаревым, пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.

Во втором полуфинале конкурса Лазарев выступил под 13-м порядковым номером. Музыкант исполнил композицию в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что создало эффект двойников артиста. Помимо прочего, номер певца сопровождался проекциями молний и имитацией дождя. По итогам второго полуфинала Лазарев вышел в заключительный этап конкурса.

Российский певец участвует в конкурсе во второй раз. В 2016 году на конкурсе он занял третье место с песней You Are the Only One. Кроме России в финал конкурса вышли Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта. Автоматически в финал прошли Израиль (страна-хозяйка), а также Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Финал конкурса состоится в субботу, 18 мая.